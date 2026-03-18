Laricani’nin ardından... İran'dan Tel Aviv’e 'intikam' saldırısı

İran, Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani’nin öldürüldüğünü resmen açıklamasının ardından sert misilleme mesajı verdi. İran Genelkurmay Başkanı Emir Hatemi, saldırıya 'kararlı ve pişmanlık doğuracak bir yanıt' verileceğini duyurdu.

Hatemi, bugün (Çarşamba) yaptığı açıklamada, “Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri’ne yönelik suikasta vereceğimiz yanıt kesin ve caydırıcı olacak” ifadelerini kullanarak, “Onun ve diğer şehitlerin kanının intikamı alınacaktır” dedi.

TEL AVİV VURULDU

İran Devrim Muhafızları ise yaptığı açıklamada, 'Laricani ve beraberindeki kişilerin kanının intikamı' kapsamında İsrail’in orta kesimlerine balistik füze dalgası başlattığını duyurdu.

Al Arabiya muhabiri, İran’dan İsrail’e doğru füzeler fırlatıldığını, güneyde bir füzenin imha edildiğini ve birçok bölgede sirenlerin çaldığını aktardı.

Tel Aviv ve Kudüs yönüne atılan füzeler nedeniyle hava savunma sistemlerinin devreye girdiği ve sirenlerin duyulduğu bildirildi.

Ayrıca Tel Aviv’de düşen bir füzenin parçaları için bölgede arama-tarama çalışmaları yapıldığı belirtildi.

İRAN'DA PATLAMALAR

Öte yandan, Tahran’ın batısındaki Karaj kentinde üç patlama sesi duyuldu. İsrail ordusu ise yaptığı açıklamada, bir Devrim Muhafızları birimini hedef aldığını ve Tahran’daki bir balistik füze sistemini imha ettiğini öne sürdü.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi daha önce yaptığı açıklamada, Ortadoğu’daki savaşın etkilerinin küresel düzeyde hissedileceğini belirterek Batılı yetkililere savaşa karşı çıkma çağrısında bulunmuştu.

Avrupa Birliği de dün yaptığı açıklamada savaşın sona erdirilmesi çağrısı yaparak, küresel ekonomik sonuçlara dikkat çekti.

TRUMP NATO'YU ELEŞTİRDİ

ABD Başkanı Donald Trump ise NATO’daki Avrupalı müttefiklerini, İran’a karşı savaşı desteklemelerine rağmen Hürmüz Boğazı’nın güvenliğini sağlama görevine katılmayı reddettikleri gerekçesiyle eleştirdi. Trump, güvenlik tehditleri ve ticari gemilere yönelik saldırılar nedeniyle Tahran’ın boğazı fiilen kapattığını savundu.

Trump ayrıca, savaşın sona ermesi için henüz erken olduğunu belirtirken, bir gün önce yaptığı açıklamada çatışmaların sonuna yaklaşıldığını ima etmişti.

İSRAİL: SALDIRILAR SÜRECEK

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise İran’a yönelik operasyonların devam edeceğini belirterek, ülkenin askeri kapasitesini zayıflatmayı ve rejimi istikrarsızlaştırmayı hedeflediklerini söyledi. Netanyahu, bu sürecin, “İran halkının harekete geçmesi için zemin hazırlayacağını” ifade etti.

Öte yandan, 28 Şubat’tan bu yana İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik ortak hava saldırılarında yüzlerce füze rampası ile kara, hava ve deniz unsurlarına ait askeri tesislerin hedef alındığı bildirildi.

Tahran ise buna karşılık İsrail’e ve bazı Körfez ülkelerine binlerce insansız hava aracı ve füze fırlattı. Bölgedeki hava savunma sistemlerinin bu saldırıların büyük bölümünü engellediği ifade ediliyor.