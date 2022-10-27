Latin Amerika ülkelerinde Covid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

27 Ekim 2022 Perşembe, 10:20

Latin Amerika ülkelerinde Covid-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ederken, son 24 saatte Brezilya'da 197, Meksika'da 14, Şili'de 7 ve Guatemala'da 4 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 197 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 687 bin 907'ye yükseldi. 7 bin 751 yeni vakanın görüldüğü ülkede vaka sayısı 34 milyon 807 bin 75'e çıktı.

MEKSİKA

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 14 kişi yaşamını yitirdi, 760 yeni vaka tespit edildi.

Salgında can kaybı sayısı 330 bin 353, vaka sayısı 7 milyon 108 bin 686, iyileşenlerin sayısı 6 milyon 381 bin 688 olarak kayıtlara geçti.

ŞİLİ

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 7 kişinin yaşamını yitirmesiyle Covid-19'a bağlı can kaybı 61 bin 584'e çıktı.

Vaka sayısı 6 bin 324 artışla 4 milyon 728 bin 938, iyileşenler de 4 milyon 643 bin 198 olarak kayıtlara geçti.

GUATEMALA

Guatemala basınındaki haberlere göre, son 24 saatte 4 kişinin yaşamını yitirmesiyle salgında ölenlerin sayısı 19 bin 878'e, vaka sayısı 651 artışla 1 milyon 138 bin 242'ye ulaştı.

Virüs tespit edilen 1 milyon 117 bin 132 kişi sağlığına kavuştu.