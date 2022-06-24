Lavrov: AB ve NATO, Rusya ile savaşmak için koalisyon kuruyor

24 Haziran 2022 Cuma, 16:19

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'yü ziyaret ederek Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Sergey Lavrov, ikili ilişkilere değinerek, Azerbaycan ile uluslararası bilgi güvenliğinin sağlanması alanında iş birliği anlaşması imzaladıklarını belirtti.

Lavrov, Azerbaycan ve Ermenistan arasında sınırların belirlenmesine yönelik müzakerelerin yeniden başlatılması gerektiğini vurgulayarak iki ülkenin de bu konuda istekli olduğunu, bu konuda Moskova’da gerçekleşecek toplantı için hazırlıkların yapıldığını söyledi.

Lavrov ayrıca, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış anlaşmasının imzalanması sürecine destek vermeye hazır olduklarını dile getirdi.

'AGİT'İN FAALİYETLERİNİ ABD VE FRANSA DURDURDU'

Sergey Lavrov, Karabağ meselesine ilişkin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu'nun faaliyetlerine değinerek, "bu grubun faaliyetlerinin ABD ve Fransa’nın inisiyatifiyle durdurulduğunu" belirtti.

Lavrov, "Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin imzaladığı 3 bildiri, tüm önemli sorunların çözülmesi için temel olarak herkes tarafından kabul ediliyor. Bundan yola çıkıyoruz. Anladığım kadarıyla bu gerçeği Avrupalı komşularımız da kabul ediyor" diye konuştu.

Lavrov ayrıca, Hazar Denizi'nin hukuki statüsüyle ilgili anlaşmanın tamamıyla uygulanması gerektiğini vurguladı.

'AB'NİN ATTIĞI ADIMLARI TAKİP EDECEĞİZ'

Sergey Lavrov, AB'nin Ukrayna ve Moldova'ya "aday ülke" statüsü vermesi kararını değerlendirerek, "AB, NATO gibi askeri siyasi bir örgüt değil. Bu yönde pozisyon sergiliyoruz. Bu nedenle NATO'dan ziyade AB’nin arzu eden herhangi bir ülke ile ilişki geliştirmesi, bizim için herhangi bir tehdit ve risk oluşturmuyor. Bunu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de teyit etti" dedi.

Lavrov, "AB’nin son dönemde agresifleştiğini ve Rusya’ya karşı siyaset izlediğini" belirterek, "Elbette AB’nin davranışlarını ve attığı adımları takip edeceğiz. Ayrıca aday ülkelerinin ne şekilde tavır sergilediği, gelen taleplere uyup uymadıklarını veya bağımsız hareket etmeye çalışıp çalışmadıklarını izleyeceğiz" diye konuştu.

Lavrov, Almanya'nın İkinci Dünya Savaşı döneminde Sovyetler Birliği'ne karşı Avrupa ülkelerini topladığına dikkat çekerek "Şimdi AB ve NATO, Rusya ile mücadele etmek ve savaşmak için benzer bir koalisyon oluşturuyor" ifadesini kullandı.