Lavrov: Batı, Ukrayna'yı Donbas meselesini güçle çözmeye zorladı
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batılı ülkelerin Ukrayna'yı Donbas meselesini güçle çözmeye ittiğini belirterek "Kiev, 8 yıl boyunca savaşa hazırlık yapıyordu" dedi.
Lavrov, Bakanlığa bağlı Moskova Devlet Diplomasi Enstitüsünde düzenlenen "Dijital Uluslararası İlişkiler 2022" konferansında konuşma yaptı.
Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşa değinen Lavrov, Batılı ülkelerin Ukrayna'yı yönlendirdiğini belirtti.
Lavrov, "Batı ülkeleri, 8 yıl boyunca Kiev'in Minsk anlaşmalarına uymamasını destekledi; Donbas meselesini güçle çözmeye zorladı. Kiev, bu süre boyunca savaşa hazırlık yapıyordu" dedi.
BATI, RUSYA'YA HİBRİT SAVAŞ İLAN ETTİ
Batı'nın "normal" iletişim kanallarını kapatmaya çalıştığını ifade eden Lavrov, dijital diplomasinin yabancı hedef kitlesine alternatif görüşü aktarabilmek için tek kanal olduğunu söyledi.
Lavrov, "Batı, Ukrayna krizi bahanesiyle bize karşı hibrit savaş ilan etti. Bu savaş, çeşitli alanları kapsıyor" dedi.
Rusya'nın kendisini izole etmediğini belirten Lavrov, "Mevcut kriz, herhangi bir alanda olduğu gibi kalkınma için ek fırsatlar sunuyor" ifadesini kullandı.
İnternet yönetimi ve siber güvenlik alanında yapıcı iş birliğinin kurulmasından yana olduklarını dile getiren Lavrov, dijital alanda kendi güvenliğini sağlayacaklarını ve çevrim içi platformları geliştireceklerini söyledi.
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