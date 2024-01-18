Lavrov, 'dost ülkeleri' açıkladı: Türkiye'ye dikkat çekti

Yayınlanma: 18.01.2024 - 15:27

Güncelleme: 18.01.2024 - 15:28

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, 2023 yılında Rusya'nın diplomasi alanında yürüttüğü faaliyetleri ve uluslararası arenadaki gelişmeleri değerlendirdiği büyük basın toplantısını gerçekleştirdi.

Lavrov, 2024 yılında Rusya'yı bekleyen görevlerden birinin ekonomi ve tedarik zincirleri alanında Batı'ya bağımlılıktan kurtulmak olduğunu vurguladı.

Sputnik'in aktardığına göre, Rusya ve Çin arasındaki ilişkilere değinen Lavrov, asırlara dayanan ikili ilişkilerin en iyi dönemini yaşadığını belirtti.

Lavrov, "Çin Halk Cumhuriyeti ile ilişkilerin gelişimine dair değerlendirmelerimizi bildiğinizden eminim. Çin, Hindistan ekonomisiyle birlikte en hızlı büyüyen ekonomiye sahip. Çin ile ilişkiler, asırlara dayanan tarihinde en iyi dönemini yaşıyor" dedi.

Lavrov, konuşmasının devamında Rusya'nın Çin başta olmak üzere yakın işbirliği içerisinde olduğu dost ülkeler arasında Türkiye’nin de yer aldığını vurgularken, “Eğer yakın çevremizden bahsedecek olursak, elbette bunlar Ortadoğu ülkeleridir. Yakın ilişkilerimizin olduğu ülkeler arasında Türkiye, İran, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar yer almaktadır" ifadelerini kullandı.

Moskova’nın Ortadoğu’daki ortaklarıyla birlikte Afrika ülkeleriyle de ortaklığını gerçek anlamda stratejik bir düzeye taşıdığının altını çizen Rus bakan, 2023 yılında Rus diplomasisinin sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde, “Afrika ülkeleriyle ortaklığımızı gerçekten stratejik bir düzeye taşıyoruz. Bu durum geçtiğimiz temmuz ayında St Petersburg'da gerçekleştirilen ikinci Rusya-Afrika zirvesinde de teyit edildi” dedi.