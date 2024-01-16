Rusya'dan Ukrayna'ya 'Barış Konferansı' yanıtı

Yayınlanma: 16.01.2024 - 12:15

Güncelleme: 16.01.2024 - 12:16

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Ukrayna ve İsviçre'nin, Rusya ile Ukrayna arasında Şubat 2022'den bu yana devam eden savaşı sonlandırmak için yüksek düzeyli bir "barış konferansı" düzenlemeyi planlamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, görüşmelerde Rusya'nın yer almayacağını ve Çin'in hazır bulunmasını umduğunu dile getirmişti.

Peskov, Ukrayna'daki durumun "Rusya'nın katılımı olmadan çözüme kavuşturulmasına yönelik girişimlere ilişkin tartışmaların sonuca ulaşma ihtimalinden yoksun olduğunu" söyledi.

Peskov, "Bu süreçle ilgili değerlendirmemizi defalarca yaptık. Özünde bu, konuşmuş olmak için yapılan bir görüşmedir. Bu, çok basit bir nedenden ötürü belirli bir sonuca ulaşmayı amaçlamayan bir süreçtir; biz buna katılmıyoruz" dedi.

Peskov, Rusya'yı dışarıda bırakan girişimlerin mümkün olduğunu, ancak bunların herhangi bir sonuç doğurma ihtimalinin bulunmadığını da sözlerine ekledi.

NE OLMUŞTU?

Ukrayna ve İsviçre'nin, Rusya ile Ukrayna arasında Şubat 2022'den bu yana devam eden savaşı sonlandırmak için yüksek düzeyli bir "barış konferansı" düzenlemeyi planladıkları bildirildi.

"Küresel Barış Konferansı" için İsviçre ile planlamalara yarından itibaren başlayacakları bilgisini paylaşan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, bu konferansın, savaşın adil şekilde sonlandırılmasını sağlayacağı umudunu paylaştı. Konferansa, sadece Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü destekleyen ülkelerin davet edileceğini söyleyen Zelenski, görüşmelerde Rusya'nın yer almayacağını ve Çin'in de hazır bulunmasını umduğunu dile getirdi.

İsviçre Konfederasyonu Başkanı Viola Amherd ise İsviçre'nin barış sürecini desteklediğini vurgulayarak, "İsviçre'nin konferansı düzenlemeye hazır olduğunu doğruladım. Bu barış sürecinin başarıya ulaşması için ilerideki yaklaşımın ayrıntılarının derinlemesine inceleneceği konusunda mutabakata vardık" dedi.

İsviçre ve Ukrayna'nın konferans için planlamaya başlayacağını kaydeden Amherd, İsviçre tarafından bu konuda çalışmaları Dışişleri Bakanlığının yürüteceğini belirtti.

Amherd, "geniş tabanlı" bir konferans istediklerini ve birçok ülkenin buna katılması gerektiğini vurgulayarak, başarılı bir konferans düzenleyebileceklerine inandıkları takdirde bunu gerçekleştireceklerini kaydetti.

İsviçre'nin, Ukrayna'da kalıcı ve sürdürülebilir bir barışı savunmaya devam edeceğinin altını çizen Amherd, uluslararası işbirliğinin bir parçası olarak 2028'e kadar Ukrayna için 1,5 milyar İsviçre Frankı tutarında bütçe ayırdıklarını söyledi.

Liderler, konferansın ne zaman düzenlenebileceğine ilişkin bir tarih öngörüsünde bulunmadı.

DAVOS'TA 10 MADDELİK BARIŞ PLANI ELE ALINMIŞTI

İsviçre'nin Davos kasabasındaki 54. Dünya Ekonomik Forumu (WEF) yıllık zirvesi öncesi, ülkelerin ulusal güvenlik danışmanları, Ukrayna'nın Rusya ile savaşı sona erdirmek için "Kiev'in şartlarını ortaya koyan 10 maddelik barış planını" dün ele almıştı.

WEF’in yıllık toplantısı başlamadan bir gün önce Davos'ta, Ukrayna ve İsviçre hükümetlerinin ortak ev sahipliğinde gerçekleştirilen, 83 ülke ve uluslararası kurumlardan ulusal güvenlik danışmanlarının katıldığı toplantıda Zelenski'nin Rusya ile savaşı sonlandırmayı amaçlayan 10 maddelik planının ayrıntıları görüşülmüştü.

Zelenski'nin daha önce gündeme getirdiği 10 maddelik barış planı, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün sağlanmasını, Rus askerlerinin tamamen ülke topraklarından çekilmesini, Ukrayna sınırlarının yeniden tesis edilmesini, tüm tutukluların serbest bırakılmasını, gıda ve enerji güvenliği, nükleer güvenlik, çevrenin korunması ve işlenen suçlar için adalet sağlanmasını içeriyor.