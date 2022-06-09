Lavrov: Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşme sürecini memnuniyetle karşılıyoruz

09 Haziran 2022 Perşembe, 16:31

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ermenistan'ın başkenti Erivan'ı ziyaret ederek, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Sergey Lavrov, Güney Kafkasya bölgesiyle ilgili 3+3 formatındaki bölgesel iş birliği platformunun önemli olduğunu belirterek, "Bu, bölge ülkeleri ve komşuları arasında diyaloğun oluşturulması ve çok yönlü iş birliğinin geliştirilmesi için ek ve önemli bir kanaldır" dedi.

Lavrov, Azerbaycan ve Ermenistan arasında barış anlaşmasının imzalanması sürecine destek vermeye hazır olduklarını dile getirerek, "İki ülke arasında demir yolu güzergahı konusunda anlaşmaya varıldı. Kara yolu güzergahı konusundaki müzakere süreci sona ermek üzere. Bu süreç basit olacak ve kesinlikle Ermenistan topraklarının egemenliğinin tanınmasına dayanacak. Burada herhangi bir ikili anlam olmayacak" diye konuştu.

Lavrov ayrıca, "Türkiye ve Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi sürecini memnuniyetle karşılıyoruz. Bunun da bölgedeki durumun genel olarak iyileşmesine katkıda bulunması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

'MAYINLARIN TEMİZLENMESİ GEREKİYOR'

Sergey Lavrov, Ukrayna'da limanların açılması ve tahıl ürünlerinin sevk edilmesi sorununu anımsatarak, şunları kaydetti:

"Rus güçleri, bir aydan fazladır her gün güvenlik koridorları açıyor. Yük taşıyan ve Karadeniz limanlarında bekleyen tüm gemiler, elbette, Ukraynalıların kontrollerindeki kıyı şeridini mayınlardan temizlemesi şartıyla, bu koridorları herhangi bir engel olmadan güvenli şekilde kullanabilir. Türk meslektaşlarımızın Kiev'i bu süreci uzatmaktan vazgeçmeye ikna etme yönündeki girişimlerini çok olumlu buluyorum."

Lavrov, Ukrayna yönetiminin Batı ülkelerinden gemisavar füze sistemlerini talep ettiğine dikkat çekerek, "Batılı ortakların, Kiev'in savaş ruh haline ayak uydurmanın iyi şeylere yol açmayacağını anlamaları gerekiyor" ifadesini kullandı.