Lavrov: Ukrayna'ya silah taşıyan her kargo hedef olacak

18 Mart 2022 Cuma, 12:35

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Ukrayna'ya silah taşıyacak her kargonun "meşru hedef" haline geleceğini söyledi.

Russia Today (RT) televizyonuna demeç veren Lavrov, "Ukrayna topraklarına girecek olan ve silah taşıdığını düşündüğümüz tüm yüklerin meşru hedef olacağını çok net şekilde belirttik. Ukrayna topraklarından yükselen Rusya'ya yönelik her türlü tehdidi ortadan kaldırma amacı taşıyan bir harekat yürüttüğümüz için bu son derece anlaşılırdır" ifadelerini kullandı.

Sputnik'in aktardığına göre Lavrov, Ukrayna'ya yönelik işgali "Harekatın amacı, 8 yıl boyunca sürekli olarak öldürülen, ateş açılan sivil nüfusu korumak. Amaç, Ukrayna topraklarından artık böyle bir tehdidin yükselmemesi için Ukrayna'yı silahsızlandırmak ve ayrıca Ukrayna, Rusya ve tüm Avrupa ülkeleri için bölünmez güvenlik ilkesine dayanan güvenlik garantileri almaktır" diyerek açıkladı.

Lavrov, yaptırımlara ilişkin ise "Bu yaptırım baskısı devam edecek. Batı, ayrıca beşinci yaptırım dalgası tehdidinde bulunuyor, belki de ondan sonra bir dalga daha gelecek, fakat biz bunlara alıştık. Yaptırımların her zaman bizi sadece güçlendirdiğini söylemeliyim" dedi. Rusya Dışişleri Bakanı, "Şu anda Ukrayna'da gördüğümüz şey, Batı'nın stratejik rotasının özüdür. Bu rotanın amacı Rusya'yı marjinalleştirmek, dizginlemek, Rusya'nın gelişimine son vermek ve Rusya'nın dünya siyasetinde, ekonomide, sporda, sanatta, ticarette, bilimde, eğitimdeki rolünü sıfıra indirmek. Batı, bu amaçlar için bugün eşi görülmemiş adımlar atıyor. Şu anda temel eğilimlerden biri, son zamanlarda giderek daha aleni hale gelen, ABD'nin dünyayı yeniden tek kutuplu dünya yapma arzusudur. Bence Avrupa, bağımsızlığını koruma girişimlerini yüzde 99 durdurdu. Cumhurbaşkanı Macron AB'nin stratejik özerkliğinden ve onun için mücadele edeceğinden bahsetse de, bunu başaramayacağını düşünüyorum" diye konuştu.

"ABD'YE ASLA BOYUN EĞMEYECEK ÜLKELER"

Washington yönetimini de hedef alan Sergey Lavrov "ABD'li şerifin yönetimi altındaki bir 'küresel köyün' varlığını asla kabul etmeyecek aktörler var, bunlar Çin, Hindistan, Brezilya, Meksika. 'Sam Amca' onlara bir şey yapmalarını söylerse, bunların hiçbir şekilde boyun eğmeyecek ülkeler olduğunu düşünüyorum. Rusya'nın da boyun eğmeyecek ülkeler arasında olduğunu söylemeliyiz" dedi.

Rusya artık sadece kendisine ve geriye kalan müttefiklerine güvenebileceğini belirten Lavrov "Rusya'nın Batılı partnerlerine güvenebileceği yanılsamanın tamamen yok olduğunu düşünüyorum. Bu, jeopolitika bağlamında Rusya için en önemli çıkarım" mesajını verdi.







