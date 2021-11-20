Lavrov'dan Çavuşoğlu'na 'ciddi bir biçimde ele alın' çağrısı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Rus Dışişleri'nden yapılan açıklamada Lavrov'un, Çavuşoğlu'na 'Türkiye'nin Ukrayna'yla askeri işbirliği' konusunda çağrıda bulunduğu belirtildi.

cumhuriyet.com.tr
20 Kasım 2021 Cumartesi, 09:55
Lavrov'dan Çavuşoğlu'na 'ciddi bir biçimde ele alın' çağrısı
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, geçen gün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmesinin ardından Rus Dışişleri'nden açıklama yapıldı.

Görüşmede, Ukrayna odaklı bölgedeki durumun kapsamlı biçimde değerlendirildiği aktarılan açıklamada, "Rus tarafı, Batılı ortaklar tarafından cesaretlendirilen Kiev’in, Ukrayna’nın güneydoğusundaki gerilimi tırmandırma politikasının, durumu tehlikeli biçimde istikrarsızlaştırma tehdidi yarattığının altını çizdi " denildi.

'CİDDİ BİR BİÇİMDE ELE ALMASI' ÇAĞRISI

Lavrov, Türkiye'ye de "Ukrayna ile Türkiye arasındaki askeri ve teknik işbirliğiyle ilgili endişelerini olabildiğince ciddi bir biçimde ele alması" da çağrısı yaptı. Ukrayna ile Türkiye arasındaki askeri ve teknik işbirliğinin Ukrayna'nın "militarizasyonuna" katkı sağladığı belirtildi.

KREMLİN'DEN AÇIKLAMA YAPILMIŞTI

Kremlin'den ekim ayında yapılan açıklamada, Türkiye'nin Ukrayna'ya insansız hava araçları (İHA) satması üzerine dile getirdiği kaygıların gerçekleştiğini belirterek İHA'ların Doğu Ukrayna'da istikrarsızlık ortamı yarattığına dikkat çekmişti.

-Sputnik


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