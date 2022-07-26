Lavrov'dan Kuzey Akım açıklaması: Boru hattındaki türbini onarım için durdurduk
Lavrov, Rus enerji şirketi Gazprom'un Kuzey Akım doğal gaz boru hattındaki türbini onarım için durdurduğunu ve bu güvenlik kurallarını ihlal edemeyeceklerini söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni'yle yaptığı ortak basın toplantısında, Avrupa'ya gaz taşıyan Kuzey Akım hattındaki türbin onarımının güvenlik kuralları çerçevesinde yapıldığını belirtti.
Lavrov, mevcut onarım kurallarını ihlal edemeyeceklerini vurgulayarak, gaz akışının da bu yüzden düştüğünü ifade etti.
Lavrov, "Kuzey Akım 2 Hattı Avrupa'nın tüm enerji ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede ve hazır" diyerek, bu hattın sadece siyasi nedenlerle çalışmasının engellediğini ileri sürdü.
ARTAN GIDA FİYATLARI
Sergey Lavrov, Afrikalı gazetecilerin artan gıda fiyatlarına ilişkin sorusuna yanıtlayarak, "Gıda krizi Kovid-19 salgınıyla başladı. Bu konuda yanlış değerlendirmeler yapılıyor. Rusya üzerine uygulanan haksız yaptırımlar da bu artış da pay sahibi" ifadelerini kullandı.
Lavrov, Batı'nın her sorun için Rusya'yı suçladığını hatta Donald Trump'ın ABD Başkanı seçilmesini bile Rusya'yla ilişkilendirdiğini hatırlatarak, Ukrayna'yla barış anlaşması taslağı üzerinde daha önce İstanbul'da anlaşmaya varıldığını ancak bunun ABD, Avrupa Birliği ve İngiltere tarafından engellendiğini söyledi.
Lavrov, Rusya'nın Uganda'yla bölge konularını ele aldığını ve iş birliğini güçlendireceğini kaydederek, ülkesinin Afrika'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki reform taleplerini desteklediklerini dile getirdi.
'KENDİ ÇIKARLARIMDAN YANAYIM'
Uganda Devlet Başkanı Museveni ise iki ülke arasındaki ticaret hacminin artabileceğine dikkati çekerek, Uganda'nın ürettiği çay, kahve ve muz gibi tarım ürünlerinin dünya pazarındaki konumuna vurgu yaptı.
Museveni, Rus yatırımcıların Afrika kıtasal serbest ticaret bölgesi anlaşması sayesinde Uganda üzerinde diğer ülke pazarlarında kolaylıkla girebileceğini belirterek Soğuk Savaş döneminde kendisine sık sık "Batı yanlısı mı yoksa Doğu yanlısı mı" olduğunun sorulduğunu söyleyerek, "Ben kendimden yanayım, kendi çıkarlarımdan yanayım" ifadesini kullandı.
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