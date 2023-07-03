Lawrence Turman hayatını kaybetti
Hollywood sinemasında önemli filmlere imza atan ABD'li yapımcı Lawrence Truman, 96 yaşında hayatını kaybetti.
Ailesinden yapılan yazılı açıklamada, Truman'ın bir süredir tedavi gördüğü Woodland Hills'teki hastanede 1 Temmuz'da yaşamını yitirdiği aktarıldı.
Başrollerinde Dustin Hoffman ve Anne Bancroft'un yer aldığı 1967 yapımı "The Graduate" filmiyle ün kazanan yapımcı, "The Thing", "The River Wild" ve "American History X" gibi çok izlenen filmlerin de yapımcılığını üstlendi.
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