Le Pen için siyasi kader günü: Cumhurbaşkanlığı hayali bitiyor mu?

Fransa’da aşırı sağın en güçlü figürlerinden Marine Le Pen’in siyasi geleceği, Paris İstinaf Mahkemesi’nin açıklayacağı karara bağlı hale geldi. Mahkeme, Le Pen hakkında Avrupa Parlamentosu fonlarının usulsüz kullanılması davasında verilen kamu görevinden men cezasına ilişkin kararını salı günü açıklayacak.

Le Pen, Mart 2025’te Avrupa Parlamentosu’na ait 4 milyon avronun üzerindeki fonun partisi Ulusal Birlik çalışanlarını finanse etmek için kullanıldığı gerekçesiyle suçlu bulunmuştu. Hakkındaki suçlamaları reddeden Le Pen, karara itiraz etmişti.

Paris İstinaf Mahkemesi’nin beş yıllık kamu görevinden men cezasını onaması halinde Le Pen’in 2027’de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olması fiilen engellenebilir.

Bu durum, Le Pen’in dördüncü kez cumhurbaşkanlığı yarışına girme planlarını sona erdirebilir. Le Pen, uzun yıllardır babası Jean-Marie Le Pen’in kurduğu hareketi marjinal bir milliyetçi çizgiden çıkararak iktidar alternatifi olarak görülen bir partiye dönüştürmeye çalışıyordu.

BARDELLA SEÇENEĞİ MASADA

Mahkemenin yasağı onaması halinde Ulusal Birlik’in adayı olarak 30 yaşındaki parti başkanı Jordan Bardella’nın öne çıkması bekleniyor. Kamuoyu yoklamaları, Bardella’nın siyasi deneyim eksikliğine rağmen seçimlerin ilk turunda güçlü bir sonuç alabileceğini gösteriyor.

Ulusal Birlik yetkilileri, Le Pen’in aday olamaması durumunda Bardella’nın kampanyasına destek vereceğini ve parti yönetiminin birlik içinde hareket edeceğini savunuyor. Ancak Bardella’nın Le Pen’e kıyasla daha serbest piyasa yanlısı bir çizgide durması ve emeklilik reformuna ilişkin bazı çıkışları, partinin yaşlı seçmen tabanında soru işaretleri yaratabilir.

Le Pen hakkında ilk derece mahkemesinde beş yıl seçilme yasağı, 100 bin avro para cezası ve ikisi ertelenmiş dört yıl hapis cezası verilmişti. Cezanın iki yıllık bölümünün ev hapsi ve elektronik kelepçeyle uygulanması öngörülmüştü.

İstinaf Mahkemesi’nin önünde birkaç seçenek bulunuyor. Mahkeme, mahkumiyeti tamamen onaylayabilir, cezayı hafifletebilir ya da Le Pen’i beraat ettirebilir. Hukuk uzmanları, ilk derece mahkemesinin bulguları dikkate alındığında beraat ihtimalinin düşük olduğunu değerlendiriyor.

Eğer seçilme yasağı kaldırılır ya da iki yıl veya daha kısa bir süreye indirilirse, yasağın Mart 2025’te başlamış olması nedeniyle Le Pen’in 2027 seçimlerine katılmasının önü açılabilir. Ancak hapis cezası ve elektronik kelepçe hükmünün korunması, adaylık mümkün olsa bile kampanya yürütmeyi siyasi ve lojistik açıdan zorlaştırabilir.

LE PEN SON KARARI BEKLİYOR

Le Pen’in kararın ardından Fransa’nın TF1 kanalında prime-time yayınında konuşması bekleniyor. Bu açıklamada siyasi geleceğine ilişkin tutumunu duyurabileceği belirtiliyor.

Mahkemenin mahkumiyet ve cezayı onaması halinde Le Pen’in dosyayı Fransa’nın en yüksek yargı merci olan Yargıtay’a taşıma hakkı bulunuyor.

Ancak Le Pen, nihai kararın daha fazla gecikmesi halinde cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecini sürdürmeyeceği mesajını vermişti.