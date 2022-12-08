Le Pen, Macron'u hedef aldı: Dar görüşlü ve aptalca bir politika

08 Aralık 2022 Perşembe, 14:59

Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Birlik partisinin lideri Marine Le Pen, gündeme ilişkin RTL radyosuna değerlendirmelerde bulundu.

Marine Le Pen, Avrupa'da enerji sıkıntısına dikkat çekerek, Rusya'ya yönelik enerji savaşı yürütmenin "dar görüşlü ve aptalca" bir politika olduğunu söyledi.

Enerjinin "ilk ihtiyaç" olduğunu ve Rusya'ya yönelik yaptırımların enerji sektörünü etkilememesi gerektiğini belirten Le Pen, "Bizim enerjimiz yokken Rusya'ya karşı bir enerji savaşı yürütemezsiniz. Bu çok aptalca. Şu anda kabul edilen yaptırımlar, yaptırımların uygulandığı hükümdardan ziyade kendi halkımız için çok daha kötü sonuçlar doğuruyor" dedi.

Le Pen, Fransa'da planlanan kış elektrik kesintilerinin yetkililerin "basiretsiz" politikalarının bir sonucu olduğunu belirterek, "21. yüzyılda yaşıyoruz, dünyanın altıncı ekonomisiyiz ve yetkililer bize Taş Devri'ne geri döneceğimizi çünkü elektriğimiz olmayacağını, çünkü ısınmayı önemli ölçüde azaltarak yaşamamız gerektiğini, çünkü Fransızların artık bunu karşılayamayacağını açıklıyor - ve siz bunun sorunsuz geçmesini mi bekliyorsunuz? Hayır, bu beni öfkelendiriyor. Bu da yöneticilerimizin beceriksiz ve basiretsiz olduğu anlamına geliyor" dedi.