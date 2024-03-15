Le Pen, Macron'u hedef aldı: Ülkeyi savaşa sürüklemek istiyor

Yayınlanma: 15.03.2024 - 15:55

Güncelleme: 15.03.2024 - 15:55

Fransa Ulusal Birlik Partisi (RN) eski lideri ve bir önceki Cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ülkeyi önce kaosa sürüklediğini, şimdi ise savaşa sürüklemek istediğini savundu.

Sputnik'in aktardığına göre, Le Pen sosyal medya hesabı X'te yaptığı paylaşımda, "Şimdiye kadar Emmanuel Macron'un bizi kaosa sürüklediğini biliyorduk, dün geceden beri ise artık bizi savaşa sürüklemek istediğini de biliyoruz" diye yazdı.

Macron'un "ülkenin başına gelebilecek en kötü şey" hakkında sakin bir şekilde konuştuğunu ve bunu "sandalyeden kalkmaktan" daha zahmetli bir iş olarak görmediğini ifade eden Le Pen, "Fransız halkının hayatıyla böylesine ilgisiz bir şekilde oynamak akıl almaz bir şeydir" yorumunda bulundu.

Macron daha önce France 2 TV kanalına verdiği bir mülakatta, Fransa'nın Rusya tarafından gelebilecek olası bir tehlikeye karşılık vermeye ve "Rusya'nın asla kazanamayacağını garanti edecek kararlar almaya" hazır olduğunu söylemişti.