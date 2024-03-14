Paris Saint-Germain, Fransa Kupası'nda yarı finale çıktı!
Paris Saint-Germain, Fransa Kupası çeyrek finalinde karşılaştığı Nice'i 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Fransa Kupası çeyrek final karşılaşmasında Paris Saint-Germain konuk ettiği Nice'i 3-1 yendi ve adını yarı finale yazdırdı.
Paris Saint-Germain'e galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Kylian Mbappe, 33. dakikada Fabian Ruiz ve 60. dakikada Lucas Beraldo, Nice'in golünü 37. dakikada Gaetan Laborde kaydetti.
Paris Saint-Germain'in yarı finaldeki rakibi Rennes oldu.
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