Paris Saint-Germain, Fransa Kupası'nda yarı finale çıktı!

Paris Saint-Germain, Fransa Kupası çeyrek finalinde karşılaştığı Nice'i 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.03.2024 - 07:34
Paris Saint-Germain, Fransa Kupası'nda yarı finale çıktı!
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Fransa Kupası çeyrek final karşılaşmasında Paris Saint-Germain konuk ettiği Nice'i 3-1 yendi ve adını yarı finale yazdırdı.

Paris Saint-Germain'e galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Kylian Mbappe, 33. dakikada Fabian Ruiz ve 60. dakikada Lucas Beraldo, Nice'in golünü 37. dakikada Gaetan Laborde kaydetti.

Paris Saint-Germain'in yarı finaldeki rakibi Rennes oldu.


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