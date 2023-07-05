Le Pen taban kazanmak için 'sessizlik' stratejisine başvuruyor

Yayınlanma: 05.07.2023 - 17:12

Güncelleme: 05.07.2023 - 17:12

Fransa'yı sarsan cinayetin ardından başlayan protesto gösterilerinde birinci hafta geride kalırken, olay Fransız kamuoyunda ve siyaset çevrelerinde yoğun bir şekilde tartışılmaya devam ediyor.

Göçmen karşıtı söylemleriyle bilinen sağcı lider Marine Le Pen'in ise bir tür "sessizlik stratejisi" benimsediği görülüyor.

Diğer sağcı liderler Éric Zemmour ve Éric Ciotti ise sert açıklamalarıyla gündemdeki yerlerini koruyor. Marine Le Pen sadece Cuma günü sosyal ağlarında yayınladığı bir video ile sokaklarda artan şiddete tepki gösterdi.

"OLACAKLARI TAHMİN ETTİK..."

Le Pen'in danışmanı Phillip Olivier, Twitter'dan paylaştığı iletisinde, "Fransızlar nerede durduğumuzu biliyor, bu yüzden birbirimizi gazlamaya çalışmanın bir anlamı yok" dedi.

Fransız sağının lideri, son birkaç günde yaşanan olayların son 10 yılda kendisi tarafından yapılan siyasi analizleri doğruladığına inanıyor.

Le Pen, Başbakan Élisabeth Borne’a seslenerek su sözleri söyledi:

"Büyük zorluklara rağmen olacakları tahmin ettik; bunu üzüntü ve ciddiyetle söylüyorum. Mültecilere karşı olan tutumumuzda haklıydık. Sizi özeleştiri yapacak cesarete ve politikalarınızın başarısızlığını kabul edecek tevazua sahip olmaya çağırıyorum..."

Öte yandan Fransız basını, Marine Le Pen'in diğer milletvekillerinden ayrı durmak için “Hükümete Sorular” adlı televizyon programında en son konuşan kişi olduğunu yazdı.

Eski cumhurbaşkanı adayı programda, Fransızların gözünde "düzene dönüş" talebini en iyi kendisinin temsil ettiğini söyledi.

LE PEN'İN STRATEJİSİ İŞE YARIYOR

Ünlü Fransız anket şirketi Ifop'un, Le Figaro için yaptığı bir ankete göre, Fransızların yüzde 39'u Le Pen’in tutumundan memnun.

Macron için bu sayı yüzde 33, Eric Ciotti için yüzde 24 ve Jean-Luc Mélenchon için ise yüzde 20.