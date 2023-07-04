Cumhuriyet TV'ye konuşan Bezmez'den Fransa'daki protestoların perde arkası
"Bezmez'in açıklamalarına göre, Fransa'da protesto kültürü ve olayların perde arkası önemli bir siyasi mesele olarak öne çıkıyor."
Fransa'da 17 yaşındaki Nahel'in polis kontrolü sırasında öldürülmesi nedeniyle başlayan protestolar ve şiddet eylemleri devam ederken Cumhuriyet TV'ye konuşan Temmuz Yiğit Bezmez, ülkedeki protesto kültürünü ve eylemlerin perde arkasını anlattı. Fransa'da siyasetin en temel konusunun göçmenler ve ekseninde gelişen olaylar olduğunu söyleyen Bezmez, "Fransa eylemlere alışkın bir ülke, iç savaş ihtimali yok" dedi.
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