Le Pen’e bir yolsuzluk suçlaması daha: Zimmetine 600 bin Avro geçirdi
Fransa cumhurbaşkanlığı için Emmanuel Macron’la yarışan aşırı sağcı Marine Le Pen’in başı yine derde girdi. AB’nin yolsuzlukla mücadeleden sorumlu ofisi, Le Pen, babası Jean-Marie Le Pen, sevgilisi Aliot ve yakın çalışma arkadaşı Gollnisch’i 600 bin Avro’luk kaynağı kötüye kullanmakla suçladı.
Fransa cumhurbaşkanı adayı aşırı sağcı Marine Le Pen’in, Avrupa kamu fonundan yaklaşık 600 bin Avro’yu zimmetine geçirdiği iddialarına ilişkin avukatı Rodolphe Bosselut yanıt verdi. Bosselut, müvekkiline yönelen suçlamaları reddederek Le Pen’in herhangi bir Fransız adli makamı tarafından ifadeye çağrılmadığını belirtti. Bosselut ayrıca, suçlamaların seçim zamanına denk getirilmesine dikkat çekerek Le Pen’e yönelik 2016’da açılan soruşturma için 2021’in mart ayında sadece posta yoluyla sorgulandığını ifade etti. Fransız medya kuruluşu Mediapart’ın haberine göre, Avrupa Birliği’nin (AB) Yolsuzlukla Mücadele Ofisi, Le Pen de dahil olmak üzere partisine bağlı üç eski Avrupa Parlamentosu (AP) vekilini yaklaşık 600 bin Avro kamu parasını zimmetlerine geçirmekle suçladı. Rapora göre, suçlanan üç diğer milletvekilli arasında Marine Le Pen’in babası Jean-Marie Le Pen, Louis Aliot ve Bruno Gollnisch bulunuyor.
Le Pen’in 2004-2017 yılları arasında AP üyesiyken, AB fonlarını ulusal siyasi amaçlar, kişisel harcamalar ve kendisinin cumhurbaşkanı adayı olduğu Ulusal Cephe partisine yakın ticari şirketlere fayda sağlayacak hizmetler için kullandığı öne sürüldü.
Video Haberler
- Kağıt toplayıcısı, aracını cadde ortasında ateşe verdi
- Tokat Havalimanı'na uçak inemedi
- Fatih'teki taksi denetiminde manzara yine değişmedi
- Aksaray - Adana kara yolunda ulaşıma 'kum fırtınası'
- Diyanet görevden almıştı: 'Rockçı İmam'
- Sulama kanalına düşen koyunun kurtarılması kamerada
- Motosikletini çalan hırsızın üstüne atladı
- Sarıyer'de şüpheli ölüm
- Evine dadanan hırsızlardan bıktı
- Haklarında suç duyurusunda bulunuldu
En Çok Okunan Haberler
-
- Kumarhaneler kralının annesi Saray’da
- Acıktıysan acık ye...
- Rus halkı ne düşünüyor? - Dr. Burcu DEĞİRMEN DYSART
- Medusa ve ‘Hoş Geldin Afrika’ - A. Celal BİNZET
- Rusya kaybetti: ‘Jeostrateji her şeydir, Ukrayna hiçbir şey’in iflası
- Nasıl bir değişim?
- Nüfus ithalatı ile toplumu dönüştürmek
- Man Adası kararı ne anlatıyor?
- Covid Partileri skandalı: Johnson'ı zor günler bekliyor
- İzmir merkezli 31 ilde FETÖ operasyonu