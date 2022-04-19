Le Pen’e bir yolsuzluk suçlaması daha: Zimmetine 600 bin Avro geçirdi

19 Nisan 2022 Salı, 04:00

Fransa cumhurbaşkanı adayı aşırı sağcı Marine Le Pen’in, Avrupa kamu fonundan yaklaşık 600 bin Avro’yu zimmetine geçirdiği iddialarına ilişkin avukatı Rodolphe Bosselut yanıt verdi. Bosselut, müvekkiline yönelen suçlamaları reddederek Le Pen’in herhangi bir Fransız adli makamı tarafından ifadeye çağrılmadığını belirtti. Bosselut ayrıca, suçlamaların seçim zamanına denk getirilmesine dikkat çekerek Le Pen’e yönelik 2016’da açılan soruşturma için 2021’in mart ayında sadece posta yoluyla sorgulandığını ifade etti. Fransız medya kuruluşu Mediapart’ın haberine göre, Avrupa Birliği’nin (AB) Yolsuzlukla Mücadele Ofisi, Le Pen de dahil olmak üzere partisine bağlı üç eski Avrupa Parlamentosu (AP) vekilini yaklaşık 600 bin Avro kamu parasını zimmetlerine geçirmekle suçladı. Rapora göre, suçlanan üç diğer milletvekilli arasında Marine Le Pen’in babası Jean-Marie Le Pen, Louis Aliot ve Bruno Gollnisch bulunuyor.

Le Pen’in 2004-2017 yılları arasında AP üyesiyken, AB fonlarını ulusal siyasi amaçlar, kişisel harcamalar ve kendisinin cumhurbaşkanı adayı olduğu Ulusal Cephe partisine yakın ticari şirketlere fayda sağlayacak hizmetler için kullandığı öne sürüldü.