Leonardo DiCapiro'nun ödülüne 'Maduro' engeli: Festivale katılamadı!

Leonardo DiCaprio, ABD’nin Venezuela’ya düzenlediği hava saldırılarının ardından yürürlüğe giren seyahat kısıtlamaları nedeniyle California eyaletinin Palm Springs kentinde düzenlenen Palm Springs Uluslararası Film Festivali’ne katılamadı.
51 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu, yılbaşı gecesi sevgilisi Vittoria Ceretti ile birlikte Karayip Denizi’nde, St. Barts açıklarında Jeff Bezos’a ait yatta dinlenirken görüntülenmişti. Ancak Karayip kıyı şeridine sahip Venezuela’nın cumartesi sabahı ABD tarafından bombardımana tutulması bölgede hava ulaşımını olumsuz etkiledi.
Saldırının ardından Donald Trump yönetiminin, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores’i kaçırarak New York’a götürdüğünü duyurması, Karayip hava sahasında ciddi kısıtlamalara yol açtı. Yaşanan gelişmeler sonrası DiCaprio’nun Palm Springs’e yapmayı planladığı seyahat de sekteye uğradı.
Ünlü oyuncunun, “Savaş Üstüne Savaş” (One Battle After Another) filmindeki performansıyla Desert Palm Başarı Ödülü’ne layık görüldüğü, ancak hava sahası kısıtlamaları nedeniyle festivale katılamayacağının tören yetkililerine bildirildiği öğrenildi.