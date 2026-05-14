Letonya Başbakanı Evika Siliņa istifa etti

Letonya Başbakanı Evika Siliņa, görevinden istifa ettiğini duyurdu. Kararla birlikte ülkedeki merkez sağ koalisyon hükümeti çöktü.
Silina’nın istifası, Letonya’da ekim ayında yapılması planlanan seçimler öncesinde siyasi belirsizliği artırdı.
Koalisyon ortakları arasında son dönemde yaşanan görüş ayrılıklarının hükümet üzerindeki baskıyı artırdığı belirtilirken, Silina’nın kararı ülkede yeni hükümet arayışını gündeme taşıdı.
Baltık ülkesi Letonya’da siyasi dengeleri etkileyen gelişmenin, seçim sürecine doğrudan yansıması bekleniyor.
Silina liderliğindeki merkez sağ hükümet, son aylarda ekonomik sorunlar ve koalisyon içi anlaşmazlıklarla karşı karşıya kalmıştı.
İstifanın ardından yeni koalisyon görüşmelerinin başlayabileceği ya da ülkenin erken seçim tartışmalarıyla karşı karşıya kalabileceği değerlendiriliyor.