Letonya Başbakanı Evika Siliņa istifa etti

14.05.2026 11:20:00
Güncellenme:
Dış Haberler Servisi
Letonya Başbakanı Evika Siliņa, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Silina’nın kararıyla merkez sağ koalisyon hükümeti çökerken, ülke ekim ayında yapılması planlanan seçimler öncesinde siyasi krize sürüklendi.

Silina’nın istifası, Letonya’da ekim ayında yapılması planlanan seçimler öncesinde siyasi belirsizliği artırdı.

Koalisyon ortakları arasında son dönemde yaşanan görüş ayrılıklarının hükümet üzerindeki baskıyı artırdığı belirtilirken, Silina’nın kararı ülkede yeni hükümet arayışını gündeme taşıdı.

Baltık ülkesi Letonya’da siyasi dengeleri etkileyen gelişmenin, seçim sürecine doğrudan yansıması bekleniyor.

Silina liderliğindeki merkez sağ hükümet, son aylarda ekonomik sorunlar ve koalisyon içi anlaşmazlıklarla karşı karşıya kalmıştı.

İstifanın ardından yeni koalisyon görüşmelerinin başlayabileceği ya da ülkenin erken seçim tartışmalarıyla karşı karşıya kalabileceği değerlendiriliyor.

