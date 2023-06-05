Letonya el koyduğu alkollü sürücülere ait 66 aracı Ukrayna’ya gönderdi
Letonya, alkollü sürücülerden el koyduğu 66 aracı destek programı kapsamında Ukrayna’ya gönderdi.
Letonya, kanında 1,5 promilden fazla alkol çıkan sürücülerin arabasına el konulmasına izin veren yasa çerçevesinde bugüne kadar alkollü sürücülerden el konulan 66 aracı Ukrayna’ya gönderdi.
DAHA ÖNCE DE GÖNDERİLMİŞTİ
Rusya ile savaşan Ukrayna’ya destek için gönderilen araçlar hakkındaki yasa geçtiğimiz yılın sonunda parlamentoda onaylanmıştı.
Letonya polisinin istatiklerine göre 2022 yılında 4 bin 300 alkollü sürücü yakalanırken, bunların yaklaşık bin tanesinin kazaya karıştığı belirlendi.
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