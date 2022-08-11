Letonya, Rusya'yı 'Terörizmin sponsoru' ilan etti

11 Ağustos 2022 Perşembe, 14:45

Letonya parlamentosundan yapılan açıklamada, Rusya'yı terörizmin devlet sponsoru olarak tanıdıkları ve aynı düşünceye sahip diğer ülkeleri de görüşlerini ifade etmeye çağırdıkları belirtildi.

AFP'nin haberine göre, Açıklamada, "Rusya, Ukrayna halkını ve silahlı kuvvetlerini moralsiz bırakmak ve Ukrayna'da devlet işleyişini felç etmek için işgal sırasında acı ve yıldırmayı araç olarak kullanıyor" denildi.

Letonya milletvekilleri, "Rusya'nın siyasi amaçlar doğrultusunda sivillere uyguladığı şiddeti terörizm olarak gördüklerini" söyledi.

Milletvekilleri, Rusya'nın Ukrayna'da misket bombası kullanmasını ise "korku yaymak ve ayrım gözetmeksizin sivil öldürmek için" gerçekleştirdiklerini belirterek kınadılar.

Parlamento ayrıca, "Rus işgalinin Belarus rejiminin desteği ve katılımıyla" gerçekleştiğini ve uluslararası toplumu, Rusya'ya karşı kabul edilen yaptırımların aynısını Belarus'a karşı da uygulamaya çağırdığını söyledi.