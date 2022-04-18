Letonya'da NATO Tatbikatı başladı

18 Nisan 2022 Pazartesi, 14:30

Rusya-Ukrayna arasındaki savaş sürerken, Baltık Denizi'ne NATO kuvvetleri konuşlandı. Letonya'nın ev sahipliğinde her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen 'Namejs 2022' Bahar tatbikatları bugün başladı.

TATBİKATA 6 ÜLKE KATILDI

Letonya Silahlı Kuvvetleri, 6 NATO müttefiki ile ortak askeri tatbikatların başladığını duyurdu. Tatbikata ABD, Birleşik Krallık, Çek Cumhuriyeti, Polonya, Estonya ve Litvanya katılıyor.

Letonya ordusu, gerçekleştirilen tatbikatların amacının Letonya ve NATO komuta unsurlarının pratik eğitimi de dahil olmak üzere savunma görevleri için ulusal ve müttefik kuvvetlerin entegrasyonunu geliştirmek, Letonya'ya destek sağlamak, muharebe atışları ile askeri işbirliğini geliştirmek olduğunu açıkladı.

27 Mayıs'a kadar sürecek olan tatbikatta kara, hava ve deniz unsurları yer alıyor.