Letonya'dan özel mahkeme çağrısı: Rusya'nın Ukrayna'daki saldırıları soruşturulsun
Letonya, Rusya'nın Ukrayna'daki "saldırı suçunu" soruşturacak özel mahkeme kurulmasını istedi.
Letonya Cumhurbaşkanı Egils Levits, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kuruluna hitabında, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında, "cezasızlığın daha fazla suça davet anlamına geldiğini, bu nedenle saldırgandan hesap sorulması" gerektiğini ifade etti.
Egils Levits, "Saldırı suçunun" soruşturulması için özel mahkeme kurulması çağrısı yaparak, "savaştan sonra Rusya'nın Ukrayna'ya tazminat ödemek zorunda kalacağını" ve söz konusu özel mahkemenin "uluslararası savaş tazminatı mekanizmasının parçası olabileceğini" belirtti.
Levits, özel mahkemenin Genel Kurul kararı üzerine başka bir uluslararası örgüt veya fikir birliği içinde olan devletler tarafından kurulabileceğine işaret etti.
Levits, Rusya'nın seferberlik ilanını "umutsuzluk işareti" olarak niteleyerek, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in öngördüğü Blitzkrieg (yıldırım harekatı) uzun bir kabusa dönüştü" değerlendirmesinde bulundu.
Levits ayrıca, Letonya'nın "işgal altındaki Ukrayna topraklarının Rusya'ya ilhakı için gelecek günlerde yapılacak yasa dışı referandumları" tanımayacağını ifade etti.
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