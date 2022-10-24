Letonya'dan Rusya uyarısı: Uzun vadeli savaş için yeterli kaynağa sahip

24 Ekim 2022 Pazartesi, 14:14

Letonya Dışişleri Bakanı Edgar Rinkevics, Letonya devlet televizyonu LTV'ye gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Edgar Rinkevics, Rusya'nın, Ukrayna'da uzun vadeli bir savaş yürütmek için yeterli kaynaklara sahip olduğunu söyledi.

Rinkevics, bu nedenle Batı'nın Ukrayna'ya yardım sağlama konusunda taviz göstermemesinin önemli olduğuna dikkat çekti.

Rinkevics, Ukrayna'ya sadece askeri yardımın değil, aynı zamanda "kışa hazır hale gelmesine" ve Rusya tarafından büyük ölçüde tahrip edilen sivil altyapının yeniden inşa edilmesine yardımcı olacak mali yardımın da sağlanmasının önemli olduğunu aktardı.

Batı'nın, Ukrayna'ya yardım konusundaki birlikteliğinin oldukça güçlü olduğunu savunan Rinkevics, ancak sahadaki değişkenliğe karşı hızlı hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

"RUSYA, BATI'YI YIPRATMAYI UMUYOR"

Rinkevics, Çin'in savaştaki rolüne ilişkin, "Çin, savaştaki gelişmeleri gözlemliyor ve itidalli davranıyor. Rusya'yı, mümkün olan her şekilde desteklemek için henüz acele etmiyor" ifadelerini kullandı.

Letonya'nın savunma ve güvenliğini güçlendirmek için bazı önemli kararlar alındığını, ancak bunların hala uygulanması gerektiğini belirten Rinkevics, Letonya'nın sivil savunma sistemini düzene koymasının çok önemli olduğunu vurguladı.

Rinkevics, "Rusya, kamuoyunu olumsuz yönde etkilemeye çalışmak da dahil olmak üzere Batı'yı yıpratmayı umuyor" dedi.