Letonya'dan Rusya karşıtı adım: Sovyet döneminden kalma anıtı yıkacak
Letonya, Sovyet döneminden kalma anıtı yıkacak.
Letonya, Kızıl Ordu'nun Nazilerine karşı kazandığı zaferi sembolize eden, Sovyetler Birliği döneminden kalma anıtın kaldıracağını bildirdi.
İcra Direktörü Janis Lange yaptığı açıklamada, 1985'te inşa edilen anıtın makina kullanılarak yıkılacağını, patlayıcı kullanılmadan kaldırılacağını belirtti.
Emniyet yetkililerinin, kontrol altına alma gerekçesiyle, 80 metre yüksekliğindeki anıtın çevresini çitlerle sardığı bilgisi paylaşıldı.
Karar, Estonya'nın kamu düzenini gerekçe göstererek Sovyet döneminden kalma heykeli kaldırma kararının ardından kısa bir süre sonra geldi.
Öte yandan, Letonya Rusya Birliği'nin söz konusu karara ilişkin protesto düzenleyeceği aktarıldı.
Baltık Haber Ajansından yapılan açıklamada da anıtın yıkılmaması için 10 bin imza toplandığı kaydedildi.
Rusya ile 214 kilometrelik sınırı paylaşan Letonya, çok sayıda Rusya vatandaşına da ev sahipliği yapıyor.
Her yıl 9 Mayıs'ta İkinci Dünya Savaşı'ndaki zaferini kutlamak üzere Rusya vatandaşları anıt etrafından toplanıyor ve çiçek bırakıyor.
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