Libya Genelkurmay Başkanı Al-Haddad kimdir?

Libya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad’ın Ankara’da meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybetmesi, Trablus merkezli yönetim için büyük bir kayıp olarak değerlendiriliyor.

El-Haddad, Kaddafi sonrası Libya’da hem askeri hem de siyasi dengeler açısından kilit isimler arasında yer alıyordu.

El-Haddad, yalnızca başkent Trablus’u kontrol eden batı Libya silahlı güçlerinin en üst düzey askeri yetkilisi değil, aynı zamanda Birleşmiş Milletler öncülüğünde yürütülen barış ve uzlaşı sürecinde de önemli bir aktördü. Ulusal birlik hükümetinin kurulmasına yönelik girişimlerde etkin rol oynadığı belirtiliyor.

ÜÇ GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ

Trablus yönetimi, el-Haddad’ın yanı sıra beş üst düzey askeri yetkilinin de aynı kazada hayatını kaybetmesi nedeniyle ülkede üç günlük yas ilan etti. El-Haddad’ın ölümü, Libya’daki iç savaşın karşı cephesinde yer alan doğu Libya’da da yankı buldu.

Arap basınına göre Bingazi’den de taziye mesajları gelirken, Halife Hafter ve Tobruk merkezli parlamentonun da başsağlığı açıklaması yaptığı aktarıldı.

Katar merkezli Al Jazeera’ye konuşan Libya muhabiri, el-Haddad’ın ölümünü Libya silahlı kuvvetleri açısından “çok büyük bir kayıp” olarak nitelendirdi. Haberde, el-Haddad’ın yalnızca batı Libya’da değil, ülkenin tamamında saygı duyulan bir komutan olduğu vurgulandı.

El-Haddad, Ağustos 2020’de dönemin Trablus Başbakanı Fayiz es-Serrac tarafından Libya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı olarak atanmıştı. Bu atama, ülkede askeri yapıların yeniden şekillendiği bir döneme denk geldi.

ÜLKENİN YENİDEN BİRLEŞMESİNİ SAVUNDU

El-Haddad’ın kamuoyundaki itibarı, 2011’de Muammer Kaddafi’ye karşı yürütülen ayaklanmada devrimci güçleri desteklemesi ve sonrasında ülkeyi parçalayan paramiliter gruplarla ittifak kurmayı reddetmesiyle ilişkilendiriliyor.

Al Jazeera’ye göre el-Haddad, her fırsatta ulusal uzlaşmayı ve ülkenin yeniden birleşmesini savundu.

58 yıl önce Misrata’da doğan el-Haddad, 1987’de Libya Askeri Akademisi’nden mezun oldu. Kaddafi döneminde orduya katılan el-Haddad, 2011’de rejimin devrilmesinde aktif rol oynadı.

el-Haddad, askeri kariyerinin yanı sıra Libya’nın Kuzey Afrika ve Avrupa ülkeleriyle yürüttüğü güvenlik ve savunma işbirliklerinde de etkili oldu.