Libya Ulusal Petrol Kurumu duyurdu: İki limanda yeniden petrol ihracatına başlandı

13 Temmuz 2022 Çarşamba, 15:42

Libya Ulusal Petrol Kurumu, mücbir sebep ilan edilerek üretimin ve ihracatın durduğu Zuveytina ve Brega limanlarının yeniden faaliyete geçtiğini duyurdu.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamaya göre, Zuveytina ve Brega limanlarında petrol tankerlerine yükleme yapılmaya başlandı.

Libya Ulusal Petrol Kurumu Başkanı Mustafa Sanallah'ın imzasıyla yayımlanan açıklamada, "Uzun süren müzakerelerin ardından, gemilerin Zuveytina ve Brega limanlarına yanaşarak yükleme yapılmaya başlanması yönünde karar alındı" ifadeleri kullanıldı.

Bölgede faaliyet gösteren şirketlerle görüşmelerin yapıldığı aktarılan açıklamada, petrol üretiminin başlaması için de müzakerelerin sürdüğü bilgisine yer verildi.

Libya hükümeti, dün, Ulusal Petrol Kurumu başkanlığına Mustafa Sanallah'ın yerine Ferhat Ömer bin Kıdara'nın atandığını duyurmuştu. 2015'ten beri Libya Ulusal Petrol Kurumu başkanlığını yürüten Sanallah'ın görevi ne zaman Bin Kıdara'ya devredeceğine ilişkin ise henüz bir bilgi verilmedi.