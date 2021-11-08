Libya'da başbakan cumhurbaşkanlığına aday olacak

08 Kasım 2021 Pazartesi, 15:25

Libya'nın Ulusal Birlik Hükümeti başbakanı önümüzdeki ay gerçekleşecek olan seçimlerde cumhurbaşkanlığına adaylığını koymayı düşünüyor.

Üst düzey bir yetkiliye göre, Abdulhamid al-Dbeibah'ın cumhurbaşkanı olması, Birleşmiş Milletlerin de destek verdiği barış süreci kapsamında mart ayında göreve geldiğinde verdiği tarafsız kalma taahhüdünü bariz bir şekilde yerine getirmemesi anlamına gelecek.

Abdulhamid al-Dbeibah, yıllarca süren iç savaş sonrası büyük harcamalar gerçekleştirdiği programlarla tanındı ve seçimlerde önde gelen adaylardan biri olabileceği düşünülüyor. Seçilen cumhurbaşkanı, Muammar Gaddafi'nin on yıl önce devrilmesinden sonra Libya'da ilk kez doğrudan seçimle başa gelecek olan cumhurbaşkanı olacak.

Ancak Dbeibah'ın bu kararı, barış sürecine gölge düşüren seçimle ilgili zaten mevcut olan politik tartışmalara yenilerini ekleyebilir. Dbeibah ve diğer kabine üyeleri, Ulusal Birlik Hükümeti'nde göreve getirildiklerinde cumhurbaşkanlığı için adaylıklarını koymayacakları taahhüdünde bulunmuşlardı.