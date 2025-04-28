Libya'da bir general suikast sonucu öldürüldü

Libya'nın başkenti Trablus'ta kimliği belirsiz kişilerin düzenlediği saldırıda General Ali Ramadan al-Rayani evinde öldürüldü. Başbakan Dibeybe saldırıyı kınarken, olayla ilgili acil soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Libya'da bir general suikast sonucu öldürüldü
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Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 28.04.2025 - 10:58

Libya’nın başkenti Trablus’ta, kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından düzenlenen saldırıda General Ali Ramadan al-Rayani hayatını kaybetti. 

Saldırı, başkentteki El-Khalla bölgesinde, Rayani'nin evinde meydana geldi.

Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Ulusal Birlik Hükümeti’nin (UBH) Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, saldırıyı sert sözlerle kınadı. 

Dibeybe, “Bugün evini savunurken şehit düşen Tuğgeneral Ali Ramadan al-Rayani’nin kaybını derin bir üzüntüyle anıyorum. Bu alçak suikastı kınıyorum” ifadelerini kullandı.

Saldırının motivasyonuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Başbakan Dibeybe olayla ilgili “acil ve kapsamlı” bir soruşturma başlatılması talimatı verdiğini duyurdu.

Libya merkezli Al-Wasat haber sitesine göre, görgü tanıkları, General Rayani'nin saldırganlardan üçünü öldürdükten sonra vurularak hayatını kaybettiğini bildirdi.


Etiketler: #libya #general

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