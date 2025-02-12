Libya’da Devlet Bakanı'na suikast girişimi

Yayınlanma: 12.02.2025 - 16:19

Güncelleme: 12.02.2025 - 16:19

Hükümetten yapılan açıklamada, Devlet Bakanı Adel Cuma’nın aracına başkent Trablus’ta silahlı kişiler tarafından ateş açıldığı bildirildi.

Libya medyasına yer alan haberlerde, Bakan Cuma'nın Trablus'taki Tarik es-Seri yolunda seyir halindeyken saldırıya uğradığı, aracına 14 kurşun isabet ettiği ve bacaklarından yaralandığı bildirildi.

HÜKÜMET SALDIRIYI KINADI

Ulusal Birlik Hükümeti tarafından yapılan açıklamada, saldırı şiddetle kınanırken, Cuma’nın sağlık durumunun stabil olduğu ve güvenlik makamlarının olayı ortaya çıkarmak ve failleri yakalamak için soruşturma başlattığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Ulusal Birlik Hükümeti'nin, devletin güvenliğini hedef alan ve ülkenin istikrarını tehdit eden hiçbir girişime müsamaha göstermeyeceği vurgulandı.

Başbakan Abdulhamid Dibeybe yönetimindeki Libya Ulusal Birlik Hükümeti, 2021 yılında Birleşmiş Milletler destekli bir süreçle kuruldu.

Ülke, 2011 yılında öldürülen devrik lider Muammer Kaddafi rejiminden bu yana çeşitli çatışmalara sahne oluyor.