Libya'da silahlı gruplar başbakanlık binasını kuşattı
Yerel medya, Libya'nın başkenti Trablus'ta başbakanlık ve Savunma Bakanlığı binalarını kuşattığını duyurdu.
Libya'nın başkenti Trablus'ta silahlı kişilerin başbakanlık ve Savunma Bakanlığı binalarını kuşattığı öğrenildi.
Yerel medyanın aktardığına göre Trablus'un bazı semtlerinde de elektrik kesintisi yaşanıyor.
Olayda hangi grubun dahli olduğu henüz bilinmiyor.
Sputnik'in Sky News'e dayandırdığı haberde, Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus el-Menfi ve diğer Konsey üyelerinin, silahlı milislerin evlerine baskın yapma niyetinde olduğu bilgisinin ardından güvenli bir yere nakledildiği bilgisini paylaşıldı.
Olayın, ülkede düzenlenmesi planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerinden 8 gün önce yaşanması dikkati çekti.
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