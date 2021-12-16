Libya'da silahlı gruplar başbakanlık binasını kuşattı

Libya'nın başkenti Trablus'ta silahlı kişilerin başbakanlık ve Savunma Bakanlığı binalarını kuşattığı öğrenildi.





Yerel medyanın aktardığına göre Trablus'un bazı semtlerinde de elektrik kesintisi yaşanıyor.





Olayda hangi grubun dahli olduğu henüz bilinmiyor.





Sputnik'in Sky News'e dayandırdığı haberde, Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus el-Menfi ve diğer Konsey üyelerinin, silahlı milislerin evlerine baskın yapma niyetinde olduğu bilgisinin ardından güvenli bir yere nakledildiği bilgisini paylaşıldı.

????? ????? ?????: ??? ???? ?????? ?????? ??????? ????? ??? ??? ???? ??????? ?? ??? ?????? ??????? ?? ??? ??????? ????? ?? ?????? — ???? ???? ?????-???? (@SkyNewsArabia_B) December 15, 2021 Olayın, ülkede düzenlenmesi planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerinden 8 gün önce yaşanması dikkati çekti. Olayın, ülkede düzenlenmesi planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerinden 8 gün önce yaşanması dikkati çekti.







