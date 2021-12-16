Libya'da silahlı gruplar başbakanlık binasını kuşattı

Yerel medya, Libya'nın başkenti Trablus'ta başbakanlık ve Savunma Bakanlığı binalarını kuşattığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
16 Aralık 2021 Perşembe, 10:57
Libya'da silahlı gruplar başbakanlık binasını kuşattı
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Libya'nın başkenti Trablus'ta silahlı kişilerin başbakanlık ve Savunma Bakanlığı binalarını kuşattığı öğrenildi.

Yerel medyanın aktardığına göre Trablus'un bazı semtlerinde de elektrik kesintisi yaşanıyor.

Olayda hangi grubun dahli olduğu henüz bilinmiyor.

Sputnik'in Sky News'e dayandırdığı haberde, Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus el-Menfi ve diğer Konsey üyelerinin, silahlı milislerin evlerine baskın yapma niyetinde olduğu bilgisinin ardından güvenli bir yere nakledildiği bilgisini paylaşıldı.

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— ???? ???? ?????-???? (@SkyNewsArabia_B) December 15, 2021
 Olayın, ülkede düzenlenmesi planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerinden 8 gün önce yaşanması dikkati çekti.



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