Libya'dan BM Genel Kurulu'nda tepki: Olumsuz uluslararası müdahale ülkeyi silahlı çatışmalara sürükledi

22 Eylül 2022 Perşembe, 09:33

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurul Toplantısı'nda konuştu.

Muhammed el-Menfi, "olumsuz" şeklinde nitelendirdiği uluslararası müdahalenin, "ülkeyi silahlı çatışmalara iten ve ılımlı yaklaşımları kabul etmeyen katı siyasi pozisyonlara yol açan çelişkili çözüm yollarını çizmeyi sürdürdüğünü" ifade etti.

Menfi, bugünkü olayların geçmişi hatırlattığını dile getirerek, Libya'da Kral İdris es-Senusi liderliğindeki Kurtuluş Ordusu'nun Nazizm ve faşizmi yenerek ülkesini bağımsız bir devlet haline getiren savaşından söz etti.

Menfi, Libya meselesine müdahil olan ülkelerin bireysel çıkarlarının, vekalet savaşlarının ve Libya'da çözüme yönelik zıt görüşlerin, ulusal seçeneğin oluşmasına fırsat vermediğini söyledi.

Konsey Başkanı Menfi, İsmini vermediği bazı siyasi tarafların, Başkanlık Konseyini siyasi çatışma çemberine sürüklemeye çalıştığını ifade ederek, Konseyin sorumluluklarının, krizi çözmek için dengeli ve tarafsız bir yolda çalışmasını gerektirdiğini dile getirdi.

Menfi ayrıca, başkanlık ve parlamento seçimlerinin yapılması amacıyla anayasal bir zeminde anlaşmaya varmak için Temsilciler Meclisi ve Libya Devlet Yüksek Konseyi arasındaki diyaloğun sürdürülmesi çağrısında bulundu.