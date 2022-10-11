Libya'dan Mısır ve Yunanistan'a tepki: Doğu Akdeniz'deki haklarımızdan vazgeçmeyeceğiz

11 Ekim 2022 Salı, 09:16

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Sözcüsü Muhammed Hammude, başkent Trablus'ta düzenlediği basın toplantısında, Mısır ve Yunanistan dışişleri bakanlarının dün Kahire'deki açıklamalarındaki eleştirilerine değindi.

Muhammed Hammude, "Ülkenin içinde bulunduğu geçiş durumu bahane edilerek Libya'nın ve halkının Doğu Akdeniz'deki haklarının teslim edilmesini kabul etmiyoruz" dedi.

Libyalıların barış iradesini hiçe sayarak dün Kahire'de Libyalıların temsilcisi olmadan Libya meselesini görüşmek üzere Mısır-Yunan toplantısı düzenlendiğini ifade eden Hammude, "Libya Siyasi Anlaşması tamamen Libya'ya ait bir mülkiyettir ve Birleşmiş Milletlerin himayesi altındadır, Libyalılara rızaları veya iradeleri dışında herhangi bir özel çözüm biçimi dayatılamaz" diye konuştu.

Hammude, "Libya Siyasi Anlaşması'nın sona erdiğini belirtmek için" tekrarlanan girişimleri, "Libya işlerine kabul edilemez bir müdahale ve boşluğa, bölünmeye ve savaşa davetiye" olarak değerlendirdi.

SAMİH ŞUKRİ'YE TEPKİ GÖSTERDİ

Sözcü Hammude, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'ye hitaben, "Görünen o ki, Birleşmiş Milletlerin ve uluslararası aktörlerin Libya'da ulusal seçimlerin yapılacağına dair net tutumunu ve diğer uydurma çözümlerin reddedildiğini kasıtlı olarak görmezden geliyor" dedi.

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi'nin Fethi Başağa başkanlığında alternatif bir hükümet atamasına da değinen Hammude, krizleri derinleştiren paralel yönetimler üretme sürecini reddettiklerini vurguladı.

Hammude, AB'de Libya'nın istikrarının bir Avrupa çıkarı olduğu konusunda bir fikir birliği olduğunu ve Mısır'ın bireysel tutumunun, Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle ilgili konularda kapsamlı bir anlayışa ulaşmada Avrupa ülkelerinin çıkarlarını etkileyebileceğine veya bozabileceğine inanmadıklarını söyledi.

Libya hükümetinin özellikle petrol ve gaz sektöründe AB ile yakın iş birliği içinde olduğunu kaydeden Hammude, AB ülkelerinin Libya ile 15'ten fazla anlaşma ve ortaklık imzaladığına işaret etti.

"MISIR TUTUMUNU GÖZDEN GEÇİRMELİ"

Hammude, sözlerini şöyle tamamladı:

"Mısır Dışişleri Bakanlığı'na Libya'daki durumla ilgili uluslararası tutumlardaki hızlı gelişmelere karşı koymak için daha fazla siyasi canlılığa sahip olmasını tavsiye ediyorum. Komşumuz Mısır'ın tutumunun BM'nin Libya'nın istikrarını destekleme tutumuna aykırı olması şaşırtıcıdır."

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, dün resmi ziyaret kapsamında başkent Kahire'ye gelen Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile yaptığı görüşmede, Libya'da en yakın zamanda seçimlerin yapılması konusunda mutabık kaldıklarını ifade etmişti.

Dendias da Libya hükümetinin siyasi anlaşmaya göre meşruiyetinin sona erdiğini iddia ederek, Libya ile Türkiye arasında 3 Ekim'de imzalanan petrol ve doğal gaz alanında iş birliğine ilişkin mutabakat zaptını eleştirmişti.