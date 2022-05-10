Libya'dan petrol ve gaz duyurusu: Üretimi artırma imkanımız yok

10 Mayıs 2022 Salı, 16:28

Libya Petrol ve Gaz Bakanı Muhammed Ahmed Avn, ülkesinin gelecek 5 yıla kadar petrol ve gaz üretimini artırma imkanının olmadığını söyledi.

Muhammed Ahmed Avn, Sputnik'e verdiği demeçte, "Libya halihazırda, önümüzdeki 5 yıla kadar petrol ve gaz üretimini artırmaya kadir değildir. Mevcut imkanlar üretimi artırmaya izin vermiyor" dedi.

Ahmed Avn, Avrupa Birliği'nin ülkesine petrol üretimini artırma yönünde herhangi bir talepte bulunmadığına işaret ederek, Libya'daki kapalı petrol sahaları ve limanlarının üretime başlamadıklarını aktardı. Bakan Avn, petrol sahaları ile limanların kapalı kalmasının sebeplerini öğrenmek için daha önce oluşturulan bir komitenin ilgili taraflarla temaslarını sürdürdüğünü ifade etti.

Libya Ulusal Petrol Kurumu, 17-18 Nisan'da ülkenin güneyindeki Fil ve Şerara petrol sahaları ile doğudaki Zeytuna ve Brega limanlarında "mücbir sebep" ilan ederek üretimin ve ihracatın durduğunu duyurmuştu.