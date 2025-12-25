Lihtenştayn’da şüpheli ölümler: Aynı aileden 4 kişi ölü bulundu

Avrupa’da yer alan mikrodevletlerden Lihtenştayn’da olağandışı bir olay yaşandı. Polis, aynı aileden 4 kişinin 4 kişinin ölü bulunduğunu açıkladı. Polis, ilk cesedin 41 yaşındaki bir erkeğe ait olduğunu ve dün başkent Vaduz'dan geçen Ren Nehri'nin İsviçre tarafında bulunduğunu ifade etti.

Polis, daha sonra Vaduz’daki bir apartman dairesinde 73 yaşında bir erkek ile 68 ve 45 yaşlarında iki kadının cesedine ulaşıldığını belirterek, 73 yaşındaki erkek ile 68 yaşındaki kadının Ren Nehri kıyısında cesedi bulunan kişinin anne ve babası olduğunu, 45 yaşındaki kadının ise kız kardeşi olduğunu açıkladı.

Polis, Ren Nehri kıyısında cesedi bulunan kişinin Triesen belediyesinin kıdemli bir çalışanı olduğunu ve birkaç gün önce hesaplardaki usulsüzlükler nedeniyle görevinden uzaklaştırıldığını belirterek, 4 kişinin ölüm nedenini belirlemek için otopsi çalışmalarının devam ettiğini aktardı.