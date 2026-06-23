Litvanya’da hükümet düştü: Başbakan Inga Ruginienė istifa etti

Litvanya Başbakanı Inga Ruginienė, iktidar koalisyonunda yapılan değişikliğin ardından görevinden istifa etti.

Litvanya hükümeti, salı günü son toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda bakanlar, hükümetin istifasına ilişkin kararı oy birliğiyle kabul etti.

Ruginienė, toplantıda yaptığı konuşmada, hükümet üyelerine teşekkür ederek “Tüm zorluklara rağmen gurur duyacağımız çok şey var. Her biriniz devletimizin refahına ve halkımızın yaşam koşullarının iyileştirilmesine önemli katkı sundunuz” dedi.

Görevinden “başı dik ve içi rahat” ayrıldığını belirten Ruginienė, hükümetin yetkilerini Cumhurbaşkanı Gitanas Nausėda’ya iade edeceklerini söyledi.

İstifa kararnamesinin Cumhurbaşkanı Nausėda’ya sunulmasının ardından, mevcut kabinenin yeni hükümet kurulana kadar geçici olarak görev yapması bekleniyor.

Koalisyon anlaşmasına göre cumhurbaşkanının, 15 gün içinde parlamentoya yeni başbakan adayını sunması gerekiyor. Sosyal Demokrat Parti lideri Mindaugas Sinkevičius’un bu görev için belirlenen aday olduğu bildirildi.

Parlamentonun onayının ardından yeni başbakanın, kabine listesini ve hükümet programını 15 gün içinde milletvekillerinin onayına sunması gerekecek.

KOALİSYON YENİDEN ŞEKİLLENDİ

Yeni iktidar çoğunluğu; Sosyal Demokratlar, “Litvanya İçin” Demokratlar Birliği ile Litvanya Çiftçiler, Yeşiller ve Hristiyan Aileler Birliği’nden oluşuyor. Üç partili koalisyonun Litvanya Parlamentosu Seimas’ta 75 sandalyeye sahip olduğu belirtildi.

Koalisyon anlaşması kapsamında en az dört bakanlıkta değişiklik yapılması bekleniyor. Tarım, enerji ve sağlık bakanlıklarının Demokratlara; çevre bakanlığının ise Sosyal Demokratlara geçeceği ifade edildi.

Ruginienė’nin ise daha önce yürüttüğü sosyal güvenlik ve çalışma bakanlığı görevine dönmesinin beklendiği kaydedildi.

Litvanya’da mevcut parlamento döneminde ikinci kez hükümet değişikliğine gidiliyor.

Daha önce eski Başbakan Gintautas Paluckas, iş bağlantıları ve ticari faaliyetlerine ilişkin soruşturmaların ardından istifa etmiş; bu süreç de tüm kabinenin istifasına yol açmıştı.