Litvanya: Ukrayna'ya ağır havan mermisi gönderdik

21 Nisan 2022 Perşembe, 13:29

Avrupa Birliği ülkeleri Ukrayna'ya askeri ve mali yardımlarını sürdürüyor. Bu ülkelerin başında gelen Litvanya, askeri yardımlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anusauskas, Litvanya'nın Ukrayna'ya on milyonlarca euro değerinde ağır havan topu teslim ettiğini söyledi.

'AĞIR HAVAN MERMİLERİ GÖNDERDİK'

Bakan Arvydas Anusauskas, "Ukrayna'ya çok sayıda askeri yardım gönderdik, sayısını belirtmeyeceğimiz ağır havan mermileri transfer ettik" dedi.

'YARDIMLARI LİSTELEMEK BİLE ZOR'

Arvydas Anusauskas, Litvanya'nın düzenli olarak Kiev'e silah ve mühimmat gönderdiğini belirterek, "Her şeyi listelemek bile zor. Yaklaşık bir ay önce yaklaşık 35 parça saydım. Sadece Stinger hava savunma sistemleri değil, diğer uçaksavar ve tanksavar silahları, el bombaları, makineli tüfekler, otomatik tüfekler ve haberleşme teçhizatı da transfer edildi" diye konuştu.