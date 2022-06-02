Litvanya, Ukrayna'ya sevk edilecek Bayraktar TB-2 SİHA konusunda anlaşma sağlandığını duyurdu
Litvanya Savunma Bakanlığı, Bayraktar TB-2 SİHA alımı için Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ile anlaşma imzalandığını duyurdu.
Litvanya hükümeti geçen ay sonunda yardım kampanyası başlatarak Ukrayna’ya bağışlanmak üzere Bayraktar TB-2 SİHA satın alacaklarını duyurmuştu.
Litvanya Savunma Bakanlığı, dün açıklama yaparak Bayraktar TB-2 SİHA alımı için Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ile anlaşma imzalandığını duyurdu.
Litvanya, halkın bağışlarıyla satın alınacak Bayraktar’ları, Ukrayna’ya vereceğini belirtti.
Açıklamada “Bugün Litvanya ve Türkiye, savunma sanayii alanında işbirliği anlaşması imzalayarak Ukrayna için Bayraktar satın almamızı sağladı. Bayraktar için para Litvanya vatandaşları tarafından toplandı. Satın almanın mümkün olduğunca hızlı olmasını sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz” denildi.
ÜÇ GÜNDE 5 MİLYON EURO TOPLANDI
Ukrayna Parlamentosu Rada, 29 Mayıs’ta açıklama yaparak Litvanya’nın, Bayraktar TB-2 SİHA alımı için sadece üç gün içinde 5 milyon Euro toplandığını duyurmuştu.
Parlamento Başkan Yardımcısı Oleksandr Korniyenko açıklamada güçlü bir drone ürettikleri için Türkiye heyetine de teşekkür etmişti.
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