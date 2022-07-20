Litvanya'dan İsveç ve Finlandiya kararı: NATO'ya katılımını onayladı

Litvanya, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımını onayladı.

AA
20 Temmuz 2022 Çarşamba, 12:31
Litvanya'dan İsveç ve Finlandiya kararı: NATO'ya katılımını onayladı
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İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımın protokolünün Litvanya Parlamentosu'nda onaylandığı bildirildi.

Haberi Litvanya Milli Savunma Bakanı Arvydas Anusauskas, Twitter hesabından duyurdu.

Anusauskas, "Litvanya Parlamentosu, az önce İsveçlilerin ve Finlandiyalıların NATO üyeliğini onayladı" açıklamasında bulundu.

İsveç ve Finlandiya, 28 Haziran'da Türkiye ile vardıkları mutabakatın ardından NATO'ya üyeliğe davet edilmişti.

Her iki ülkenin üyelik başvurularının NATO üyesi tüm ülkelerin parlamentolarında oylanması gerekiyor.


litvanya isveç finlandiya
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