Litvanya'dan İsveç ve Finlandiya kararı: NATO'ya katılımını onayladı
Litvanya, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımını onayladı.
İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımın protokolünün Litvanya Parlamentosu'nda onaylandığı bildirildi.
Haberi Litvanya Milli Savunma Bakanı Arvydas Anusauskas, Twitter hesabından duyurdu.
Anusauskas, "Litvanya Parlamentosu, az önce İsveçlilerin ve Finlandiyalıların NATO üyeliğini onayladı" açıklamasında bulundu.
İsveç ve Finlandiya, 28 Haziran'da Türkiye ile vardıkları mutabakatın ardından NATO'ya üyeliğe davet edilmişti.
Her iki ülkenin üyelik başvurularının NATO üyesi tüm ülkelerin parlamentolarında oylanması gerekiyor.
Video Haberler
- İstanbul'da 4 ilçede çayır tırtılı alarmı!
- İktidarın ekonomi modeline cari açıklı eleştiri
- Trafikte drift yaptı; Ehliyetine el konuldu
- 'Laf atma' kavgasında bıçaklandı: Durumu kritik
- Dolar/TL aralıktan beri en yüksek seviyede
- Büyükçekmece’de 'su samuru' sürprizi
- Yolda akıl almaz ihmal: Melik bebek feci şekilde öldü
- Kadıköy'de otomobil büfeye daldı
- 'En tepedekini indirecek biri var mı?'
- Babacan'dan 'HDP'yle işbirliği' açıklaması
En Çok Okunan Haberler
-
- Saray'da Kılıçdaroğlu telaşı
- Sedat Peker'den yeni görüntü
- AKP kaynıyor...
- 'Bilal Erdoğan'ın bu zirvede ne işi var?'
- İsmailağa'dan 'Cübbeli Ahmet' açıklaması
- THY'nin mavi uçağının sırrı
- Zafer Partisi'nde 'Alevilik' krizi
- Yolda akıl almaz ihmal: Melik bebek feci şekilde öldü
- Adnan Oktarcılardan 'FETÖ' suçlaması
- Sendika başkanından imama destek ziyareti