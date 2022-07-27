Litvanya'dan Rus Patriği Kirill'e yaptırım: Litvanya'ya girişi yasaklandı
Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill'in Litvanya'ya girişi yasaklandı.
Litvanya İçişleri Bakanlığı, Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill'in Litvanya'ya girişinin yasaklandığını duyurdu.
Litvanya İçişleri Bakanlığı, "Patrik Kirill'in Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü, egemenliğini reddettiği; Rusya'nın uluslararası hukuku büyük ölçüde ihlal eden saldırgan eylemlerini desteklediği için ülkeye girişinin yasaklandığı" açıklamasında bulundu.
Açıklamada, Patrik Kirill'in, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın müttefiki ve Rusya-Ukrayna savaşında Rusya'nın en büyük destekçilerinden biri olduğu belirtildi.
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