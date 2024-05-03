Litvanya'dan Rusya'ya kızdıracak adım: Süresiz konuşlanacak

Yayınlanma: 03.05.2024 - 15:25

Güncelleme: 03.05.2024 - 15:25

Litvanya Ulusal Radyo ve Televizyonunun (LRT) haberine göre, Kasciunas, ABD'nin Litvanya'da konuşlanmış kuvvetinin durumu hakkında Estonya merkezli Baltık Haber Ajansına (BNS) demeç verdi.

Kasciunas, "Washington'a ziyaretim sırasında ABD Ulusal Güvenlik Konseyi ve Savunma Bakanlığından (Pentagon), Litvanya'daki ABD taburunun planlandığı gibi 2026'ya kadar değil, süresiz olarak kalacağına dair güçlü ve açık bir mesaj aldım" diye konuştu.

ABD'nin Litvanya'daki askeri varlığının "vazgeçilmez" olduğuna dikkati çeken Kasciunas, ülkesinde, Rusya'yı caydırabilecek gücün bulunmasının gerekli olduğunu vurguladı.

Kasciunas ayrıca ABD'nin Javelin tanksavar füzelerinin Litvanya'ya teslimatında gelişme olduğunu ve füzelerin ay sonuna doğru ulaşacağını aktardı.

Eski Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anusauskas Ekim 2022'de, ülkesinde konuşlandırılmış olan ABD taburunun 2026'ya kadar görevine devam edeceğini açıklamıştı.

Bakan Kasciunas, birçok ABD'li isimle Litvanya ve ABD arasında savunma alanındaki işbirliğini görüşmek için ABD'ye gitmişti.

ABD Savunma Bakanlığı yetkililerinden William LaPlante'nin de aralarında bulunduğu siyasi temsilcilerle görüşme yapan Kasciunas'ın bu ülkedeki ziyareti sürüyor.