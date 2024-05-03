Rus askerleri ABD üssünde konuşlandı: Nijer'de gerilim artıyor!
Üst düzey bir ABD savunma yetkilisinin Reuters'e verdiği bilgiye göre, Nijer'deki askeri cuntanın ABD güçlerini ülkeden çıkarma kararının ardından Rus askeri personeli ABD askerlerine ev sahipliği yapan bir hava üssüne konuşlandı.
Batı Afrika ülkesi Nijer’de yönetimi ele geçiren askeri cunta, ABD'ye ülkedeki yaklaşık bin askeri personelini geri çekeceğini duyurmuştu. Bunun üzerine, Rusya birlikleri ABD askerlerinin de bulunduğu hava üssüne giriş yaptı.
Adının açıklanmaması kaydıyla Reuters’a konuşan üst düzey bir ABD savunma yetkilisi, Rus güçlerinin ABD askerlerinin arasına karışmadığını, Nijer'in başkenti Niamey'deki Diori Hamani Uluslararası Havaalanı'nın yanında bulunan 101 numaralı hava üssünde ayrı bir hangar kullandıklarını söyledi.
”BİR RİSK YOK”
Rus ordusunun bu hamlesi ile, iki ülkenin Ukrayna'daki çatışma nedeniyle askeri ve diplomatik rekabetinin giderek sertleştiği bir dönemde, Afrika’da ABD ve Rus birliklerini birbirine yakınlaştırdı.
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Amerikan birliklerine yönelik herhangi bir saldırı riskini ya da Rus birliklerinin ABD askeri donanımına yaklaşma ihtimalini düşük bulduğunu açıkladı.
Honolulu'da bir basın toplantısı düzenleyen Austin, "Ruslar ayrı bir yerleşkede bulunuyorlar ve ABD güçlerine ya da teçhizatımıza erişimleri yok" dedi.
ABD VE MÜTTEFİKLERİ AFRİKA’DAN ATILIYOR
ABD ve müttefikleri, Batılı hükümetlerle aralarına mesafe koymayı hedefleyen grupları iktidara getiren Afrika’daki askeri darbelerin ardından bir dizi Afrika ülkesinden askerlerini çekmek zorunda kaldı.
Nijer'den yakın zamanda çekilecek olan ABD birlikleri, Çad'dan da ayrılırken Fransız güçleri de Mali ve Burkina Faso'dan atıldı.
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