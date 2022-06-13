Litvanya'dan Ukrayna'ya askeri destek: 6 keşif dronu gönderilecek

13 Haziran 2022 Pazartesi, 15:44

Litvanya, Ukrayna'ya yollamak için 990 bin avro değerinde Estonya yapımı 6 adet keşif dronu satın aldığı bildirildi.

"Cenco.net" internet sitesinin haberine göre, Litvanya'nın aldığı 990 bin avro değerindeki "EOS C VTOL" tipi 6 dronun 4'ü yakında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne yollanacak.

Litvanyalı gazeteci Andrus Tapinas tarafından duyurulan haberde, diğer 2 dronun da iki ay içerisinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edileceği belirtildi.