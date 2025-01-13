Litvanya'dan Ukrayna'ya binlerce İHA yardımı

Litvanya Savunma Bakanı Dovile Sakaliene, Litvanya’nın Ukrayna’ya bu hafta 4 bin 500 insansız hava aracı göndereceğini açıkladı.

Litvanya'dan Ukrayna'ya binlerce İHA yardımı
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 13.01.2025 - 15:49

Ukrayna’ya batılı ülkelerden askeri yardımlar gelmeye devam ediyor.

Litvanya Savunma Bakanı Dovile Sakaliene, sosyal medya hesabından Litvanya’nın Ukrayna’ya bu hafta 5 milyon euro değerinde 4 bin 500 İHA göndereceğini duyurdu.

Son hükümet toplantısında yardımların transferi için yeni ve daha hızlı bir prosedür uygulanmasına karar verildiğini ifade eden Sakaliene, “Bu değişiklikler, prosedürler için gereken süreyi önemli ölçüde azaltacak ve yardımın Ukrayna’ya daha hızlı ulaşmasını sağlayacak. Litvanya Ukrayna’nın her zaman yanında” dedi.

Litvanya basınında yer alan haberlerde, Ukrayna’ya gönderilmesi gereken binlerce insansız hava aracının teslimatının bürokratik engeller nedeniyle geciktiği ve İHA’ların aylardır depolarda tutulduğu belirtilmişti.


Etiketler: #litvanya #Ukrayna

İlgili Haberler

Slovakya'dan Ukrayna'ya tehdit dolu sözler: Veto edeceğiz

Slovakya'dan Ukrayna'ya tehdit dolu sözler: Veto edeceğiz
Fransa doğruladı: Eğitim verilen Ukraynalı askerlere ne oldu?

Fransa doğruladı: Eğitim verilen Ukraynalı askerlere ne oldu?
Ukrayna’dan Rusya’ya bir taarruz daha… Trump’tan önce son düello!

Ukrayna’dan Rusya’ya bir taarruz daha… Trump’tan önce son düello!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler