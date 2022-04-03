Litvanyalı ünlü film yönetmeni Mantas Kvedaravicius Ukrayna'daki saldırılarda öldürüldü
Litvanyalı film yönetmeni Mantas Kvedaravicius, Ukrayna’nın Rus saldırıları altındaki liman kenti Mariupol’de öldürüldü.
Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları aralıksız sürerken, sivil can kayıpları da artmaya devam ediyor. Litvanyalı film yönetmeni Mantas Kvedaravicius’da Ukrayna’da ki Rus saldırılarını belgelemek için bulunduğu Ukrayna’nın savaştan en çok etkilenen şehirlerinden biri olan Mariupol kentinde hayatını kaybetti. Rus film yönetmeni Vitaly Mansky, Litvanyalı yönetmenin ölümüne ilişkin yaptığı açıklamada, “Arkadaşımız Artdocfest katılımcımız, Litvanyalı belgesel yazarı Mantas Kvedaravicius, bugün Mariupol'da, elinde kamerayla, bu saçma savaşta öldürüldü” ifadelerini kullandı.
Litvanyalı belgesel yönetmeni ve yapımcısı Giedre Zickyte ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, "RIP'in sevgili yetenekli Mantas'ı. Litvanya sinema topluluğu ve tüm dünya için korkunç bir kayıp. Kalplerimiz kırıldı" dedi.
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Kvedaravicius, diğer çalışmalarının yanı sıra, 2016 Berlin Uluslararası Film Festivali'nde ilk kez gösterilen çatışma bölgesi belgeseli "Mariupolis" ile tanınıyordu.
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