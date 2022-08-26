Liz Truss'tan Macron'a 'dost veya düşman' yorumu: Henüz belli değil
İngiltere'de başbakan adayı Truss'ın Macron'la ilgili yorumu eleştirilere neden oldu.
İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Partinin liderliği için en güçlü aday konumunda bulunan Liz Truss, partisinin seçim kampanyasında yöneltilen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, İngiltere'nin "dostu mu yoksa düşmanı mı?" sorusuna, "Henüz belli değil" yanıtını verdi ve "Başbakan olursam onu 'sözleriyle değil, eylemleriyle' değerlendireceğim" dedi.
Aynı soru, eski Maliye Bakanı olan rakibi Rishi Sunak'a yöneltildiğinde ise Sunak, Macron'u "dost" olarak gördüğünü söyledi.
Anketlerde önde gözüken başbakan adayı Truss'un Macron'la ilgili bu yorumuna hem muhalefet hem de kendi partisinden tepki geldi.
MUHALEFETTEN TRUSS'A 'FRANSA'YA HAKARET' ELEŞTİRİSİ
Ana muhalefetteki İşçi Partisi milletvekili ve Gölge Dışişleri Bakanı David Lammy, Truss'un ifadeleri üzerine, başbakan adayının "İngiltere'nin en yakın müttefiklerinden birine hakaret ettiği" değerlendirmesinde bulundu.
Truss, muhalefetin yanı sıra kendi partisinden de eleştirilere maruz kaldı.
Eski bakanlardan Alistair Burt, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Truss'un "ciddi bir hata" yaptığını belirterek başbakan adayının daha diplomatik bir ton kullanması gerektiği yorumunda bulundu.
Bir diğer eski bakanlardan Gavin Barwell de "Dışişleri Bakanı'nın (Truss), Fransa'yla askeri bir ittifak içinde olduğumuzu bildiğini düşünürdünüz" ifadesini kullandı.
Son yıllarda İngiltere ve Fransa arasındaki ikili ilişkiler, tarafların Brexit'ten bu yana başta balıkçılık ve düzensiz göç gibi konularda yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle zarar gördü.
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