Liz Truss'tan uluslararası topluma çağrı: Putin'in tehditlerini göz ardı edin

25 Eylül 2022 Pazar, 17:43

İngiltere Başbakanı Liz Truss, Batı ülkelerini, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tehditlerini görmezden gelmeye, Rusya'ya karşı yaptırım uygulamaya devam etmeye ve Ukrayna'ya askeri desteği sürdürme çağrısında bulundu.

Liz Truss, "Putin'in, kılıç sallamalarını ve aşırıya kaçan tehditlerini dinlememeliyiz. Rusya'ya yaptırım uygulamaya devam etmemiz ve Ukrayna'yı desteklememiz gerekiyor" dedi.

Truss, Rusya'daki kısmi seferberlik ilanının, Putin'in "savaşı kazanmadığı için acil bir askeri tırmanış emri verdiğini" gösterdiğini söyledi.

Truss, "Putin'in başarılı olmasına izin verilirse, bu sadece Avrupa'ya korkunç bir mesaj ve tabii ki Ukrayna nüfusuna büyük tehditler göndermekle kalmaz, aynı zamanda dünyadaki diğer otoriter rejimlere bir şekilde kabul edilebilir olduğuna dair bir mesaj gönderir" ifadelerini kullandı.

ULUSLARARASI TOPLUMU ELEŞTİRDİ

Truss, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ederek "stratejik bir hata" yaptığını savundu.

Truss, uluslararası toplumu eleştirerek, "Gerçek şu ki, dünya Rus saldırganlığına erken karşı koymak için yeterince bir şey yapmadı. Putin, bu korkunç savaşı başlatmak için cesaretlendi" dedi.

'ABD İLE GÜÇLÜ BİR BAĞIMIZ VAR'

Truss, ABD'nin "inanılmaz derecede yakın bir ortak" olduğunu belirterek, iki ülke ilişkilerini "özel" olarak niteledi.

Truss, "İlişkimizin özel olduğunu düşünüyorum ve Rusya'dan gelen tehditlerle, Çin'den artan atılganlıkla karşı karşıya kaldığımız bir zamanda giderek daha önemli hale geliyor. Biliyorsunuz, ikimiz de özgürlük düşkünü demokrasileriz. Çok güçlü bir bağımız var" diye konuştu.