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Londra'da havalimanında bir uçak düştü!

Londra'da havalimanında bir uçak düştü!

14.07.2025 08:39:00
Güncellenme:
DHA
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Londra'da havalimanında bir uçak düştü!

Londra Southend Havalimanı'nda havalanan küçük bir uçak, kalkıştan kısa süre sonra düştü. Can ve mal kaybına ilişkin henüz bir bilgilendirme yapılmadı.

İngiltere'nin güneydoğusundaki Essex bölgesindeki Londra Southend Havalimanı’ndan havalanan küçük bir uçak kalkıştan kısa süre sonra düştü. 

Yerel saatle 16.00 sıralarında meydana gelen olayda ‘Beech B200 Super King Air’ tipi uçak, kalkıştan hemen sonra düştü ve büyük bir patlamayla alev aldı. 

Uçağın, Hollanda’nın Lelystad kentine gitmek üzere havalandığı belirtildi.

Essex Polisi, olayla ilgili incelemenin sürdüğünü bildirerek, uçakta kaç kişinin bulunduğuna ve can kaybı olup olmadığına dair resmi bir açıklama yapılmadığını kaydetti.

İlgili Konular: #uçak #HAValimanı #Londra

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