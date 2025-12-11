Londra’da kaldırımı işgal eden lüks araçlara belediye müdahalesi

Londra’nın en prestijli bölgelerinden Mayfair’de kaldırıma park eden süper otomobiller Westminster Belediyesi tarafından çekildi.

Belediye, araç sahiplerinin “o kadar varlıklı olduklarını, kesilen cezaların caydırıcı olmadığını” belirterek operasyonun gerekliliğine vurgu yaptı.

Kaldırılan araçlar arasında Suudi plakalı yaklaşık 250 bin sterlin değerinde bir Rolls-Royce da bulunuyor.

Şikayetlerin odağında, eski ABD Büyükelçiliği binasının yerinde hizmet veren beş yıldızlı Chancery Rosewood Hotel yer aldı. Gecelik fiyatları 1.400–1.850 sterlin arasında değişen otelin misafirlerinin Lamborghinileri ve Rolls-Royceları kaldırıma park ettiği bildirildi.

Belediye, otel önünde “bencilce park edilen” araçlar için ceza kesilmesine rağmen bunun etkili olmadığını savundu.

Westminster’da park ihlalleri için kesilen ceza miktarları 110–160 sterlin arasında değişiyor. Ancak belediyeye göre, lüks araç sahipleri bu cezaları önemsemiyor; üstelik araçların çoğu yabancı plakalı olduğu için tahsilat da neredeyse imkansız.

Bir sözcü, “Fotoğrafladığımız tüm araçlar Suudi plakalıydı. Masrafları geri alma ihtimali neredeyse sıfır” dedi.

SAHİPLERİ GELİNCE BAZI ARAÇLAR KENDİLİĞİNDEN ÇEKİLDİ

Belediye görevlileri bölgeye ulaştığında bazı araç sahipleri otomobillerini kaldırımlardan kendileri çekti. Ancak kurallara uymayı reddeden araçlar, belediyenin özel çekicileriyle bölgeden uzaklaştırıldı.

Belediyenin sokaklardan sorumlu kabine üyesi Cllr Max Sullivan, “Yaya olanlar, Westminster sokaklarında yürürken yasa dışı ve bencilce park edilmiş süper arabalar arasında slalom yapmak zorunda kalmamalı” dedi.

Sullivan, uygulamanın yalnızca otomobillerle sınırlı olmadığını söyleyerek, “Tehlikeli kaldırım işgalini tolere etmeyiz; ister bir Lime bisikleti ister bir Lamborghini olsun” ifadelerini kullandı.